Артишок-Астрафарм капсули 200 мг, №30 - Київ (384218) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 27 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Печерська, 1
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
Аптекар
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Липківського Василя, 1-А
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Аболмасова Андрія, 6
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 7/2
Мед-сервіс
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Всього: капсули (20)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 6
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 6-А
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 6-Д
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Воскресенська, 18
Аптекар
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вершигори Петра, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 16/2
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Відрадний, 24/93
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 48