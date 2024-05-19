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Артишок-Астрафарм капсули 200 мг, №30 - Київ (384218) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 27 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
64,11 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
67,49 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Печерська, 1
Всього: упаковка (1)
58,24 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Всього: упаковка (1)
59,26 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
88,99
Економія: -18,07 грн
70,92 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
Всього: упаковка (2)
75,30
Економія: -18,29 грн
57,01 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Липківського Василя, 1-А
Всього: упаковка (1)
65,53 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
Всього: упаковка (1)
75,30
Економія: -18,29 грн
57,01 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (1)
66,98 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
Всього: упаковка (1)
61,15 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Аболмасова Андрія, 6
Всього: упаковка (1)
69,98 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 7/2
Всього: упаковка (1)
83,50
Економія: -12,58 грн
70,92 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 6
Всього: капсули (20)
58,24 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 6-А
Всього: упаковка (1)
91,50
Економія: -20,58 грн
70,92 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 6-Д
Всього: упаковка (1)
63,62 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Воскресенська, 18
Всього: упаковка (2)
64,30 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вершигори Петра, 1
Всього: упаковка (2)
58,24 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 16/2
Всього: упаковка (1)
58,24 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Відрадний, 24/93
Всього: упаковка (2)
80,99
Економія: -10,07 грн
70,92 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 48
Всього: упаковка (1)
83,50
Економія: -12,58 грн
70,92 грн