Артишок таблетки 0,25 г, №80 - Київ (296930) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 113 аптеках
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Київ, вул. Басейна, 10
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Київ, вул. Нижній Вал, 23
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Київ, вул. Саксаганського, 117
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Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
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Київ, пл. Вокзальна, 1
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Київ, вул. Костянтинівська, 71
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Київ, вул. Коперника, 2-А
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Київ, вул. Огієнка Івана, 15-А
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Всього: упаковка (4), таблетки (7)
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Київ, вул. Велика Васильківська, 112
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Всього: таблетки (40)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Липківського Василя, 23
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
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Всього: упаковка (1)
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Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 14
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Всього: упаковка (1)
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Київ, пров. Ясинуватський, 10
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 4
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А