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Артишок таблетки 0,25 г, №80 - Київ (296930) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 113 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
89,27
Економія: -5,84 грн
83,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (2)
83,81
Економія: -4,61 грн
79,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (3)
81,87
Економія: -3,47 грн
78,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (2)
82,88
Економія: -4,48 грн
78,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
Всього: упаковка (1), таблетки (3)
88,03
Економія: -10,74 грн
77,29 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (2)
83,52
Економія: -3,52 грн
80,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (2)
78,39
Економія: -2,39 грн
76,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (2)
84,68
Економія: -11,92 грн
72,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 66
Всього: упаковка (2)
87,83
Економія: -4,41 грн
83,42 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
Всього: упаковка (2)
82,38
Економія: -8,88 грн
73,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коперника, 2-А
Всього: упаковка (2)
87,54
Економія: -5,14 грн
82,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Огієнка Івана, 15-А
Всього: упаковка (2)
85,88
Економія: -8,66 грн
77,22 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Всього: упаковка (4), таблетки (7)
87,30
Економія: -3,70 грн
83,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Липківського Василя, 23
Всього: таблетки (40)
86,16
Економія: -8,94 грн
77,22 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
Всього: упаковка (2)
82,01
Економія: -3,61 грн
78,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (1)
83,30
Економія: -5,90 грн
77,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 14
Всього: упаковка (1)
81,22
Економія: -8,90 грн
72,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Ясинуватський, 10
Всього: упаковка (1)
81,75
Економія: -4,95 грн
76,80 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 4
Всього: упаковка (1)
97,43
Економія: -12,28 грн
85,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (3)
84,66
Економія: -5,46 грн
79,20 грн