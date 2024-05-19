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Артишок таблетки 0,25 г, №40 - Київ (266257) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (1)
23,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
53,28
Економія: -6,06 грн
47,22 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
Всього: упаковка (2), таблетки (1)
55,39
Економія: -8,26 грн
47,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (1)
54,86
Економія: -7,73 грн
47,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Всього: упаковка (1)
56,81
Економія: -9,32 грн
47,49 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Липківського Василя, 23
Всього: упаковка (1)
48,52
Економія: -5,83 грн
42,69 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 6
Всього: упаковка (3)
64,90
Економія: -16,31 грн
48,59 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 8
Всього: упаковка (1)
46,46
Економія: -6,78 грн
39,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 11
Всього: упаковка (1)
53,93
Економія: -3,53 грн
50,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 15
Всього: упаковка (4)
56,08
Економія: -9,27 грн
46,81 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кирилівська, 166
Всього: упаковка (1)
52,65
Економія: -5,59 грн
47,06 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Миру, 2/3
Всього: упаковка (1)
53,53
Економія: -3,13 грн
50,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишгородська, 26/2
Всього: упаковка (2)
57,95
Економія: -10,46 грн
47,49 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 22
Всього: упаковка (1)
52,24
Економія: -5,27 грн
46,97 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 48
Всього: упаковка (1)
56,21
Економія: -7,62 грн
48,59 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Литовський, 4
Всього: упаковка (1)
52,38
Економія: -5,16 грн
47,22 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лятошинського, 18
Всього: упаковка (2)
43,07
Економія: -2,75 грн
40,32 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Тростянецька, 47
Всього: упаковка (1)
55,82
Економія: -8,85 грн
46,97 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Курбаса Леся, 4-Б
Всього: упаковка (1)
54,04
Економія: -6,92 грн
47,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 11-Б
Всього: упаковка (1)
44,31
Економія: -4,79 грн
39,52 грн