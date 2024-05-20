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Арикстра® розчин для ін'єкцій 2,5 мг шприц 0.5 мл, №10 - Одеса (81403) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: шприц (9)
2693,60 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
Всього: упаковка (1), шприц (3)
2710,95
Економія: -273,76 грн
2437,19 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
Всього: шприц (5)
2696,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (1)
2719,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайськ, вул. Одеська, 202-А
Всього: розчин для ін'єкцій (6)
2592,59
Економія: -149,90 грн
2442,69 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайськ, вул. Одеська, 113
Всього: шприц (5)
2360,47 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайськ, вул. Корабельна, 17-А
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
2166,26 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (1)
2725,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ватутіне, вул. Ювілейна, 2
Всього: упаковка (1)
2419,99
Економія: -12,31 грн
2407,68 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Покров, вул. Центральна, 38
Всього: упаковка (1)
2501,88 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 18:45
Нікополь, просп. Трубників, 85
Всього: шприц (9)
2360,47 грн
Подорожник
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Богуслав, вул. Шевченка Тараса, 6
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
2549,40 грн
Ощад аптека
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Богуслав, вул. Ярослава Мудрого, 8-А
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
2549,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 46
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
2549,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 8
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
2549,40 грн
Подорожник
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Володарка, вул. Армійська, 4
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
2549,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
Всього: шприц (7)
2699,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миронівка, вул. Перемоги, 10
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
2549,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рокитне, вул. Шкільна, 33-А
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
2549,40 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Кельменці, вул. Сагайдачного Петра, 76
Всього: упаковка (1)
2454,80 грн