Арикстра® розчин для ін'єкцій 2,5 мг шприц 0.5 мл, №10 - Одеса (81403) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Всього: шприц (9)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), шприц (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
Аптека оптових цін
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Всього: шприц (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Аптека низьких цін
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Всього: розчин для ін'єкцій (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайськ, вул. Одеська, 202-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: шприц (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайськ, вул. Одеська, 113
Мед-сервіс
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Всього: розчин для ін'єкцій (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайськ, вул. Корабельна, 17-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ватутіне, вул. Ювілейна, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Покров, вул. Центральна, 38
Аптека твоєї родини
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Всього: шприц (9)
Відчинено Зачиняється о 18:45
Нікополь, просп. Трубників, 85
Подорожник
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Богуслав, вул. Шевченка Тараса, 6
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Ощад аптека
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Богуслав, вул. Ярослава Мудрого, 8-А
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека копійка
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Всього: упаковка (300)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 46
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Подорожник
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Всього: упаковка (300)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 8
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Подорожник
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Володарка, вул. Армійська, 4
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека оптових цін
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Всього: шприц (7)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
Подорожник
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Всього: упаковка (300)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миронівка, вул. Перемоги, 10
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Подорожник
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Всього: упаковка (300)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Рокитне, вул. Шкільна, 33-А
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Кельменці, вул. Сагайдачного Петра, 76