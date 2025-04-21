Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 86 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
427,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
427,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
427,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
427,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
440,00
Економія при броні: -53,66 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
437,76
Економія при броні: -70,82 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
402,20
Економія при броні: -4,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
440,24
Економія при броні: -53,29 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
145,98
Економія при броні: -17,01 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
427,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
273,58
Економія при броні: -32,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
427,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
427,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
421,00
Економія при броні: -23,20 грн