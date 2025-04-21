Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 103 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
440,79
Економія при броні: -76,45 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
280,81
Економія при броні: -17,68 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
440,17
Економія при броні: -45,60 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
402,20
Економія при броні: -7,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
447,43
Економія при броні: -76,74 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
438,77
Економія при броні: -68,08 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
427,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
421,00
Економія при броні: -26,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
427,00 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
427,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
448,93
Економія при броні: -54,34 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
149,73
Економія при броні: -28,09 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
280,81
Економія при броні: -17,68 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
444,07
Економія при броні: -76,99 грн