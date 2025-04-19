Львів (адресу не вказано)
Доступно в 149 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
300,24
Економія при броні: -47,41 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
427,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
423,40
Економія при броні: -45,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
427,00 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
441,80
Економія при броні: -75,45 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
427,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
427,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
423,40
Економія при броні: -45,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
421,00
Економія при броні: -43,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
423,40
Економія при броні: -45,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
421,00
Економія при броні: -43,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
423,40
Економія при броні: -45,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
416,50
Економія при броні: -38,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
427,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
393,50
Економія при броні: -15,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
423,40
Економія при броні: -45,40 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
421,00
Економія при броні: -43,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
427,00 грн