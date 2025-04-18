Київ (адресу не вказано)
Доступно в 589 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
427,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
448,25
Економія при броні: -59,97 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
444,78
Економія при броні: -56,71 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
427,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
427,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
448,18
Економія при броні: -84,02 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
455,47
Економія при броні: -69,23 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
1.5 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
437,01
Економія при броні: -66,42 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
443,48
Економія при броні: -18,28 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
427,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
440,00
Економія при броні: -53,39 грн