Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 161 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
427,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
441,80
Економія при броні: -78,91 грн
Аптека оптових цін
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Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека інтернет цін
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Зачиняється за 52 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
405,00
Економія при броні: -41,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
443,19
Економія при броні: -22,03 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
438,86
Економія при броні: -76,77 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
432,60
Економія при броні: -82,97 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
440,58
Економія при броні: -90,95 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
262,73
Економія при броні: -8,94 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
437,77
Економія при броні: -88,14 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
448,35
Економія при броні: -94,73 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
427,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
427,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
444,32
Економія при броні: -90,70 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
427,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
279,47
Економія при броні: -43,61 грн