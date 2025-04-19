Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 207 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
427,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
438,21
Економія при броні: -64,43 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
427,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
421,00
Економія при броні: -32,20 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
439,32
Економія при броні: -65,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
427,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
427,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
397,46
Економія при броні: -23,06 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
263,13
Економія при броні: -14,05 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
427,00 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
438,44
Економія при броні: -64,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
416,36
Економія при броні: -42,60 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
408,89
Економія при броні: -13,37 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
444,49
Економія при броні: -70,03 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
427,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
366,99
Економія при броні: -24,84 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
3.8 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
427,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
427,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Орцерин капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
427,00 грн