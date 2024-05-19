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Адвокард® таблетки блістер в пачці, №30 - Львів (97973) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 338 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (2)
115,55 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (3)
132,02
Економія: -18,71 грн
113,31 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
110,10 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
114,63 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (5), блістер (2)
128,74
Економія: -19,80 грн
108,94 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: таблетки (20)
94,42 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (6)
119,48
Економія: -13,52 грн
105,96 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
115,55 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
111,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
110,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1)
136,60
Економія: -30,60 грн
106,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (2)
115,55 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (5)
120,99
Економія: -15,03 грн
105,96 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (3)
120,50
Економія: -14,54 грн
105,96 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: таблетки (20)
115,55 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (4), блістер (2)
126,55
Економія: -17,61 грн
108,94 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (2), блістер (1)
136,60
Економія: -30,60 грн
106,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (4), блістер (2)
126,07
Економія: -17,13 грн
108,94 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
115,55 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (10)
119,40
Економія: -13,44 грн
105,96 грн