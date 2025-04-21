Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 122 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
119,38
Економія при броні: -13,61 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,12
Економія при броні: -1,12 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
118,37
Економія при броні: -19,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,80
Економія при броні: -1,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
121,18
Економія при броні: -15,74 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
118,83
Економія при броні: -20,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,80
Економія при броні: -1,30 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
118,29
Економія при броні: -19,41 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
117,54
Економія при броні: -19,72 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
114,10
Економія при броні: -1,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"