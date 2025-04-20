Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 167 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
116,50
Економія при броні: -22,57 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
77,39
Економія при броні: -3,85 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
115,72
Економія при броні: -17,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
122,31
Економія при броні: -23,89 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
118,54
Економія при броні: -20,42 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
119,40
Економія при броні: -10,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
118,56
Економія при броні: -20,16 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,14
Економія при броні: -19,58 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,36
Економія при броні: -3,92 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
118,09
Економія при броні: -21,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
125,63
Економія при броні: -23,91 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
114,10
Економія при броні: -4,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
121,44
Економія при броні: -23,79 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"