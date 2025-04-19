Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 260 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
118,57
Економія при броні: -16,97 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
120,69
Економія при броні: -19,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
50,37
Економія при броні: -8,76 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
111,10
Економія при броні: -1,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
114,10
Економія при броні: -4,20 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
121,49
Економія при броні: -19,21 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
114,10
Економія при броні: -4,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
119,81
Економія при броні: -17,53 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
118,66
Економія при броні: -16,38 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
119,64
Економія при броні: -20,02 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
125,81
Економія при броні: -27,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
123,18
Економія при броні: -23,95 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
117,94
Економія при броні: -18,32 грн