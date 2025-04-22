Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 92 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,12
Економія при броні: -0,48 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
114,50
Економія при броні: -3,44 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,90
Економія при броні: -0,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
120,79
Економія при броні: -21,89 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
119,40
Економія при броні: -6,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
117,95
Економія при броні: -16,15 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
116,28
Економія при броні: -19,99 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,90
Економія при броні: -0,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
117,49
Економія при броні: -19,71 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
48,16
Економія при броні: -6,56 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Тетурам таблетки 150 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
114,10
Економія при броні: -0,80 грн