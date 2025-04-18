Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 315 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
243,30 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Колонтаївська
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
243,30 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
243,30
Економія при броні: -30,70 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
243,30 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
243,30 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
243,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
243,30
Економія при броні: -30,70 грн