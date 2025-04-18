Київ (адресу не вказано)
Доступно в 846 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
243,30
Економія при броні: -24,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
243,30
Економія при броні: -24,70 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
242,12
Економія при броні: -36,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
243,30 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
243,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
226,20
Економія при броні: -7,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс