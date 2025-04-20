Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 178 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
243,30
Економія при броні: -35,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
243,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
232,00
Економія при броні: -43,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
243,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
236,14
Економія при броні: -38,38 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
243,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
237,06
Економія при броні: -37,84 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
226,20
Економія при броні: -18,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
243,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
243,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
226,20
Економія при броні: -18,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
243,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
243,30 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
226,20
Економія при броні: -18,20 грн