Київ
Рапітус (Rapitus)

Рапітус (Rapitus)

Харків (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 360 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
199,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
219,71 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
219,33 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
199,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
243,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
206,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
194,15 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
194,05 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
243,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
226,20
Економія при броні: -7,10 грн
219,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
222,41 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
243,30
Економія при броні: -24,20 грн
219,10 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
206,85 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
219,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
203,55 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
226,20
Економія при броні: -7,10 грн
219,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
219,62 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
202,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
243,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
195,20 грн
ГоловнаКошикОбране