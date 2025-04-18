Харків (адресу не вказано)
Доступно в 360 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
243,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
243,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
226,20
Економія при броні: -7,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
243,30
Економія при броні: -24,20 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
226,20
Економія при броні: -7,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
243,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Рапітус сироп 30 мг/5 мл флакон 120 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс