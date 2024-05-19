Ангі Септ Др. Тайсс льодяники блістер зі смаком шавлії, №24 - Київ (111918) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 276 аптеках
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється за 51 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (10), блістер (1)
Зачинено Відчиняється за 51 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 51 хв
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2), блістер (1)
Зачинено Відчиняється за 51 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 51 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Фармація
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 51 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
Зачинено Відчиняється за 51 хв
Київ, пл. Львівська, 8-Б
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
Зачинено Відчиняється за 51 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 51 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 21
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Іллінська, 3/7
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 51 хв
Київ, вул. Саксаганського, 33/35
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
Зачинено Відчиняється за 51 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 51 хв
Київ, перех. Гончара Олеся / Кониського Олександра, 88/2
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 51 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Аптека доброго дня
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Всього: блістер (1)
Зачинено Відчиняється за 51 хв
Київ, вул. Саксаганського, 55