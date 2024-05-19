Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОРЛАПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОРЛААнтисептикиРізні антисептикиАнгі Септ Др. ТайссЦіни в аптеках

Ангі Септ Др. Тайсс льодяники блістер зі смаком шавлії, №24 - Київ (111918) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 276 аптеках
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
148,30
Економія: -56,70 грн
91,60 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 51 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (10)
99,44 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 51 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (10), блістер (1)
104,58 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 51 хв
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1)
148,30
Економія: -56,70 грн
91,60 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
123,00
Економія: -37,19 грн
85,81 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 51 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2), блістер (1)
148,30
Економія: -56,70 грн
91,60 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 51 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (2)
148,30
Економія: -56,70 грн
91,60 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1), блістер (1)
102,58 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (4)
123,00
Економія: -24,85 грн
98,15 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 51 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (1)
142,20
Економія: -50,60 грн
91,60 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 51 хв
Київ, пл. Львівська, 8-Б
Всього: упаковка (1), блістер (1)
148,20
Економія: -56,60 грн
91,60 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 51 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1), блістер (1)
126,24
Економія: -3,79 грн
122,45 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (2)
159,40
Економія: -46,74 грн
112,66 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 51 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 21
Всього: упаковка (2)
146,30
Економія: -54,70 грн
91,60 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Іллінська, 3/7
Всього: упаковка (2)
133,80
Економія: -39,23 грн
94,57 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 51 хв
Київ, вул. Саксаганського, 33/35
Всього: упаковка (1)
148,30
Економія: -56,70 грн
91,60 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 51 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (1), блістер (1)
146,30
Економія: -54,70 грн
91,60 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 51 хв
Київ, перех. Гончара Олеся / Кониського Олександра, 88/2
Всього: упаковка (1)
146,10
Економія: -54,50 грн
91,60 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 51 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (1)
121,76
Економія: -3,65 грн
118,11 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 51 хв
Київ, вул. Саксаганського, 55
Всього: блістер (1)
148,30
Економія: -56,70 грн
91,60 грн