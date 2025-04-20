Київ
Про товар
Ціни
Діагнози
Грипекс (Gripex)
Грипекс (Gripex)
Запоріжжя
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування за:
За відстанню
Фільтр
В містах поряд
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Інженерна, 1
63.0 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
301,09
Економія при броні:
-18,19 грн
282,90
грн
Забронювати
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 105
64.8 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
294,00
Економія при броні:
-10,88 грн
283,12
грн
Забронювати
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
372,69
Економія при броні:
-12,05 грн
360,64
грн
Забронювати
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 12
66.8 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
297,99
Економія при броні:
-27,97 грн
270,02
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
66.9 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
297,87
Економія при броні:
-27,85 грн
270,02
грн
Забронювати
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
377,19
Економія при броні:
-16,55 грн
360,64
грн
Забронювати
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 44
70.1 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
297,05
Економія при броні:
-14,23 грн
282,82
грн
Забронювати
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
296,73
Економія при броні:
-13,81 грн
282,92
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
72.2 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
300,46
Економія при броні:
-17,74 грн
282,72
грн
Забронювати
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
72.6 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
297,96
Економія при броні:
-14,61 грн
283,35
грн
Забронювати
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
73.5 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
299,41
Економія при броні:
-16,56 грн
282,85
грн
Забронювати
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
299,09
Економія при броні:
-15,92 грн
283,17
грн
Забронювати
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Березинська, 28
75.5 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
380,11
Економія при броні:
-19,47 грн
360,64
грн
Забронювати
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Миру, 2-К
75.7 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
293,38
Економія при броні:
-10,30 грн
283,08
грн
Забронювати
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
84.7 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
307,63
Економія при броні:
-13,78 грн
293,85
грн
Забронювати
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
307,63
Економія при броні:
-13,78 грн
293,85
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Зміїв, вул. Лиманська, 22
220.9 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
253,50
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
251.8 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
325,52
грн
Забронювати
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
326,00
грн
Забронювати
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
435.8 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
270,00
Економія при броні:
-5,40 грн
264,60
грн
Забронювати
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
271,00
Економія при броні:
-5,42 грн
265,58
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 73
443.9 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
431,76
Економія при броні:
-92,69 грн
339,07
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
444.2 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
480,90
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
444.3 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
335,12
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврухіна, 3
444.7 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
306,19
Економія при броні:
-12,34 грн
293,85
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
444.9 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
505,10
Економія при броні:
-85,59 грн
419,51
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
446.8 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
504,00
Економія при броні:
-108,22 грн
395,78
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню