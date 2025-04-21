Київ
Про товар
Ціни
Діагнози
Грипекс (Gripex)
Грипекс (Gripex)
Вінниця
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування за:
За відстанню
Фільтр
В містах поряд
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
72.9 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
271,00
Економія при броні:
-8,13 грн
262,87
грн
Забронювати
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
271,00
Економія при броні:
-8,13 грн
262,87
грн
Забронювати
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
74.2 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
34,25
Економія при броні:
-1,03 грн
33,22
грн
Забронювати
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Лесі Українки, 14
114.9 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
389,00
Економія при броні:
-11,67 грн
377,33
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кам'янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 13
152.0 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
183,05
Економія при броні:
-6,74 грн
176,31
грн
Забронювати
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
193.0 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
559,10
Економія при броні:
-120,10 грн
439,00
грн
Забронювати
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
196.1 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
504,00
Економія при броні:
-108,22 грн
395,78
грн
Забронювати
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
197.4 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
505,10
Економія при броні:
-85,59 грн
419,51
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
198.3 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
480,90
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
198.3 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
335,12
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кирилівська, 116-А
198.4 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
308,51
грн
Забронювати
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
201.8 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
270,00
Економія при броні:
-5,40 грн
264,60
грн
Забронювати
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
271,00
Економія при броні:
-5,42 грн
265,58
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лаврухіна, 3
207.3 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
312,48
Економія при броні:
-18,63 грн
293,85
грн
Забронювати
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 73
208.2 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
431,76
Економія при броні:
-92,69 грн
339,07
грн
Забронювати
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Броди, вул. Лесі Українки, 21
258.3 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
355,27
грн
Забронювати
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Радехів, вул. Львівська, 1
300.3 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
278,58
грн
Забронювати
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Ходорів, вул. Хмельницького Богдана, 63
303.9 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
300,94
грн
Забронювати
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 7
317.0 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
323,30
грн
Забронювати
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Винники, вул. Івасюка, 31
321.3 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
486,46
грн
Забронювати
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Кос-Анатольського, 2
326.0 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
505,10
грн
Забронювати
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Личаківська, 152
326.1 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
410,38
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню