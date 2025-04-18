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Грипекс (Gripex)
Грипекс (Gripex)
Одеса
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
371.0 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
309,48
Економія при броні:
-15,63 грн
293,85
грн
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Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
309,48
Економія при броні:
-15,63 грн
293,85
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
388.2 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
296,73
Економія при броні:
-13,25 грн
283,48
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
388.2 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
295,25
Економія при броні:
-12,15 грн
283,10
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Інженерна, 1
388.5 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
298,93
Економія при броні:
-15,87 грн
283,06
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кам'янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 13
392.0 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
186,20
Економія при броні:
-9,89 грн
176,31
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 105
392.0 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
301,74
Економія при броні:
-19,15 грн
282,59
грн
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Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
382,49
Економія при броні:
-21,85 грн
360,64
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 12
394.3 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
299,89
Економія при броні:
-29,87 грн
270,02
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
394.4 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
297,47
Економія при броні:
-27,45 грн
270,02
грн
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Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
376,69
Економія при броні:
-16,05 грн
360,64
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Миру, 2-К
396.8 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
299,55
Економія при броні:
-16,73 грн
282,82
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 44
397.2 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
297,42
Економія при броні:
-14,47 грн
282,95
грн
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Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
297,73
Економія при броні:
-14,75 грн
282,98
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Березинська, 28
397.5 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
372,18
Економія при броні:
-11,54 грн
360,64
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
399.2 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
296,16
Економія при броні:
-12,71 грн
283,45
грн
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Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
296,48
Економія при броні:
-13,01 грн
283,47
грн
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Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
408.5 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
271,00
Економія при броні:
-8,13 грн
262,87
грн
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Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
271,00
Економія при броні:
-8,13 грн
262,87
грн
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Авк фарм
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Бердичів, вул. Житомирська, 38
410.5 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
34,25
Економія при броні:
-1,03 грн
33,22
грн
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Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
437.1 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
270,00
Економія при броні:
-5,40 грн
264,60
грн
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Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
271,00
Економія при броні:
-5,42 грн
265,58
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
440.7 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
505,10
Економія при броні:
-85,59 грн
419,51
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
440.8 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
480,90
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
441.0 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
335,12
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
441.0 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
559,10
Економія при броні:
-120,10 грн
439,00
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
441.1 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
504,00
Економія при броні:
-108,22 грн
395,78
грн
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