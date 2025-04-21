Київ
Грипекс (Gripex)

Грипекс (Gripex)

Миколаїв (адресу не вказано)
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
263.7 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
311,60
Економія при броні: -17,75 грн
293,85 грн
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
311,60
Економія при броні: -17,75 грн
293,85 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Інженерна, 1
279.4 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
300,72
Економія при броні: -17,00 грн
283,72 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
279.5 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
297,39
Економія при броні: -14,71 грн
282,68 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
279.6 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
303,85
Економія при броні: -20,08 грн
283,77 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 105
282.8 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
299,32
Економія при броні: -16,77 грн
282,55 грн
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
379,43
Економія при броні: -18,79 грн
360,64 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 12
285.2 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
299,41
Економія при броні: -29,39 грн
270,02 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
285.3 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
296,70
Економія при броні: -26,68 грн
270,02 грн
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
375,71
Економія при броні: -15,07 грн
360,64 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Миру, 2-К
288.2 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
296,88
Економія при броні: -13,86 грн
283,02 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 44
288.2 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
302,28
Економія при броні: -19,26 грн
283,02 грн
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
302,60
Економія при броні: -18,86 грн
283,74 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Березинська, 28
288.9 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
380,73
Економія при броні: -20,09 грн
360,64 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
290.4 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
297,62
Економія при броні: -14,65 грн
282,97 грн
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
297,30
Економія при броні: -14,15 грн
283,15 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
399.5 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
270,00
Економія при броні: -5,40 грн
264,60 грн
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
271,00
Економія при броні: -5,42 грн
265,58 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
405.1 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
480,90 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
405.2 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
505,10
Економія при броні: -85,59 грн
419,51 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
405.2 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
335,12 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
406.1 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
504,00
Економія при броні: -108,22 грн
395,78 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
406.9 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
559,10
Економія при броні: -120,10 грн
439,00 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кирилівська, 116-А
409.5 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
308,51 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 73
410.6 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
431,76
Економія при броні: -92,69 грн
339,07 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврухіна, 3
410.8 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
311,63
Економія при броні: -17,78 грн
293,85 грн
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