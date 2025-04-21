Київ
Про товар
Ціни
Діагнози
Грипекс (Gripex)
Грипекс (Gripex)
Миколаїв
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування за:
За відстанню
Фільтр
В містах поряд
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
263.7 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
311,60
Економія при броні:
-17,75 грн
293,85
грн
Забронювати
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
311,60
Економія при броні:
-17,75 грн
293,85
грн
Забронювати
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Інженерна, 1
279.4 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
300,72
Економія при броні:
-17,00 грн
283,72
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
279.5 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
297,39
Економія при броні:
-14,71 грн
282,68
грн
Забронювати
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
279.6 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
303,85
Економія при броні:
-20,08 грн
283,77
грн
Забронювати
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 105
282.8 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
299,32
Економія при броні:
-16,77 грн
282,55
грн
Забронювати
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
379,43
Економія при броні:
-18,79 грн
360,64
грн
Забронювати
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 12
285.2 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
299,41
Економія при броні:
-29,39 грн
270,02
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
285.3 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
296,70
Економія при броні:
-26,68 грн
270,02
грн
Забронювати
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
375,71
Економія при броні:
-15,07 грн
360,64
грн
Забронювати
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Миру, 2-К
288.2 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
296,88
Економія при броні:
-13,86 грн
283,02
грн
Забронювати
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 44
288.2 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
302,28
Економія при броні:
-19,26 грн
283,02
грн
Забронювати
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
302,60
Економія при броні:
-18,86 грн
283,74
грн
Забронювати
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Березинська, 28
288.9 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
380,73
Економія при броні:
-20,09 грн
360,64
грн
Забронювати
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
290.4 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
297,62
Економія при броні:
-14,65 грн
282,97
грн
Забронювати
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
297,30
Економія при броні:
-14,15 грн
283,15
грн
Забронювати
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
399.5 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
270,00
Економія при броні:
-5,40 грн
264,60
грн
Забронювати
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
271,00
Економія при броні:
-5,42 грн
265,58
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
405.1 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
480,90
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
405.2 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
505,10
Економія при броні:
-85,59 грн
419,51
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
405.2 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
335,12
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
406.1 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
504,00
Економія при броні:
-108,22 грн
395,78
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
406.9 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
559,10
Економія при броні:
-120,10 грн
439,00
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кирилівська, 116-А
409.5 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
308,51
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 73
410.6 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
431,76
Економія при броні:
-92,69 грн
339,07
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврухіна, 3
410.8 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
311,63
Економія при броні:
-17,78 грн
293,85
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню