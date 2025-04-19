Львів (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Львів
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Медведецького, 29
2.9 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Липи Юрія, 20
3.0 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Караффи-Корбут Софії, 22-А
3.3 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
3.5 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Суботівська, 2-А
3.7 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Личаківська, 152
3.8 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Патона, 9/4
4.2 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Грінченка, 2-А
4.5 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Чукаріна, 1
5.0 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 358
5.7 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Кос-Анатольського, 2
6.3 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
Любисток
Відчинено
Зачиняється за 19 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 163
2.6 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
В містах поряд
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Винники, вул. Івасюка, 31
8.6 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Пустомити, вул. Грушевського Михайла, 7
15.9 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Пустомити, вул. Шевченка Тараса, 7
15.9 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миколаїв, вул. Шептицького, 24
35.0 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 7
41.5 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Ходорів, вул. Хмельницького Богдана, 63
53.4 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Мостиська, вул. Полуботка Гетьмана, 3
61.9 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Шептицький, вул. Хмельницького Богдана, 14
62.4 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Шептицький, вул. Сокальська, 12
64.4 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП