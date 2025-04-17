Київ (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
505,10
Економія при броні: -85,59 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
3.1 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
504,00
Економія при броні: -108,22 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кирилівська, 116-А
4.6 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
7.0 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
559,10
Економія при броні: -120,10 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
8.8 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
270,00
Економія при броні: -5,40 грн
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
271,00
Економія при броні: -5,42 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврухіна, 3
9.1 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
314,36
Економія при броні: -20,51 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 73
9.9 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
431,76
Економія при броні: -92,69 грн
В містах поряд
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Лесі Українки, 14
134.5 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
389,00
Економія при броні: -11,67 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
149.8 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
271,00
Економія при броні: -8,13 грн
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
271,00
Економія при броні: -8,13 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Бердичів, вул. Житомирська, 38
150.9 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
34,25
Економія при броні: -1,03 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кам'янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 13
345.1 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
181,69
Економія при броні: -11,89 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
365.1 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
310,81
Економія при броні: -16,96 грн
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
310,81
Економія при броні: -16,96 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Броди, вул. Лесі Українки, 21
383.7 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
385.9 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
300,01
Економія при броні: -17,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
386.2 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
303,79
Економія при броні: -21,12 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Миру, 2-К
389.1 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
301,46
Економія при броні: -18,75 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Березинська, 28
389.8 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
377,91
Економія при броні: -17,27 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
393.3 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
300,26
Економія при броні: -17,17 грн
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
300,58
Економія при броні: -17,41 грн