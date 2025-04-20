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Грипекс (Gripex)
Грипекс (Gripex)
Кривий Ріг
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Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
113.2 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
311,60
Економія при броні:
-17,75 грн
293,85
грн
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Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
311,60
Економія при броні:
-17,75 грн
293,85
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
130.9 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
297,39
Економія при броні:
-14,42 грн
282,97
грн
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Нє болєй
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
130.9 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
303,85
Економія при броні:
-20,51 грн
283,34
грн
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Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Інженерна, 1
132.4 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
300,72
Економія при броні:
-17,18 грн
283,54
грн
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Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 105
135.8 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
299,32
Економія при броні:
-16,80 грн
282,52
грн
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Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
379,43
Економія при броні:
-18,79 грн
360,64
грн
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Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 12
137.9 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
299,41
Економія при броні:
-29,39 грн
270,02
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
138.0 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
296,70
Економія при броні:
-26,68 грн
270,02
грн
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Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
375,71
Економія при броні:
-15,07 грн
360,64
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Миру, 2-К
139.6 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
296,88
Економія при броні:
-14,28 грн
282,60
грн
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Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 28
140.3 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
380,73
Економія при броні:
-20,09 грн
360,64
грн
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Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 44
140.5 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
302,28
Економія при броні:
-19,57 грн
282,71
грн
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Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
302,60
Економія при броні:
-19,19 грн
283,41
грн
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Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
142.2 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
297,30
Економія при броні:
-14,42 грн
282,88
грн
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Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
297,62
Економія при броні:
-13,93 грн
283,69
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Зміїв, вул. Лиманська, 22
293.4 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
253,50
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
313.0 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
325,52
грн
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Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
326,00
грн
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Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
343.2 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
270,00
Економія при броні:
-5,40 грн
264,60
грн
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Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
271,00
Економія при броні:
-5,42 грн
265,58
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
350.8 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
480,90
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
350.9 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
335,12
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
351.3 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
505,10
Економія при броні:
-85,59 грн
419,51
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
352.9 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
504,00
Економія при броні:
-108,22 грн
395,78
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 73
353.0 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
431,76
Економія при броні:
-92,69 грн
339,07
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лаврухіна, 3
353.5 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
311,63
Економія при броні:
-17,78 грн
293,85
грн
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