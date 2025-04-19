Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Дніпро
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
296,73
Економія при броні: -13,25 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
295,25
Економія при броні: -12,15 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Інженерна, 1
6.7 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
298,93
Економія при броні: -15,87 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 105
6.9 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
301,74
Економія при броні: -19,15 грн
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
382,49
Економія при броні: -21,85 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 12
7.3 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
299,89
Економія при броні: -29,87 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
7.4 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
297,47
Економія при броні: -27,45 грн
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
376,69
Економія при броні: -16,05 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Миру, 2-К
8.5 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
299,55
Економія при броні: -16,73 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 44
8.6 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
297,42
Економія при броні: -14,47 грн
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
297,73
Економія при броні: -14,75 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 28
9.0 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
372,18
Економія при броні: -11,54 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
10.2 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
296,16
Економія при броні: -12,71 грн
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
296,48
Економія при броні: -13,01 грн
В містах поряд
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
26.7 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
309,48
Економія при броні: -15,63 грн
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
309,48
Економія при броні: -15,63 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Зміїв, вул. Лиманська, 22
169.2 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
195.2 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
380.8 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
270,00
Економія при броні: -5,40 грн
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
271,00
Економія при броні: -5,42 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 73
388.1 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
431,76
Економія при броні: -92,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лаврухіна, 3
388.9 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
308,42
Економія при броні: -14,57 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
389.4 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
389.4 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
390.2 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
505,10
Економія при броні: -85,59 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
392.1 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
504,00
Економія при броні: -108,22 грн