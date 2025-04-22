Київ
Грипекс (Gripex)

Грипекс (Gripex)

Чернігів (адресу не вказано)
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 73
118.8 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
431,76
Економія при броні: -92,69 грн
339,07 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврухіна, 3
119.3 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
312,48
Економія при броні: -18,63 грн
293,85 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кирилівська, 116-А
126.4 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
308,51 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
128.2 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
335,12 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
128.4 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
480,90 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
128.7 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
270,00
Економія при броні: -5,40 грн
264,60 грн
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
271,00
Економія при броні: -5,42 грн
265,58 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
129.0 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
505,10
Економія при броні: -85,59 грн
419,51 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
129.5 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
504,00
Економія при броні: -108,22 грн
395,78 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
131.5 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
559,10
Економія при броні: -120,10 грн
439,00 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Лесі Українки, 14
230.4 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
389,00
Економія при броні: -11,67 грн
377,33 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
259.9 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
271,00
Економія при броні: -8,13 грн
262,87 грн
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
271,00
Економія при броні: -8,13 грн
262,87 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Бердичів, вул. Житомирська, 38
260.3 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
34,25
Економія при броні: -1,03 грн
33,22 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
386.2 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
325,52 грн
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
326,00 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
407.5 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
304,31
Економія при броні: -10,46 грн
293,85 грн
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
304,31
Економія при броні: -10,46 грн
293,85 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Зміїв, вул. Лиманська, 22
410.6 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
253,50 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
423.8 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
300,12
Економія при броні: -17,21 грн
282,91 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
424.2 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
293,21
Економія при броні: -10,51 грн
282,70 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Миру, 2-К
424.5 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
294,69
Економія при броні: -11,37 грн
283,32 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Березинська, 28
425.0 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
374,49
Економія при броні: -13,85 грн
360,64 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
428.3 км
Грипекс Хотактив порошок для орального розчину саше 4 г №10
Юнілаб, ЛП
300,66
Економія при броні: -17,52 грн
283,14 грн
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального розчину саше 5 г №8
Юнілаб, ЛП
300,98
Економія при броні: -17,76 грн
283,22 грн
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