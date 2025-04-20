Сенадексин-Здоров'я (Senadeksin-Zdorovye)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
70.2 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 96
126.1 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
136.4 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
228.4 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 15:00
Чигирин, вул. Замкова, 90
228.7 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
20,70
Економія при броні: -4,00 грн
Авіцена
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 96-Е
305.8 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
20,70
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Овідіополь, вул. Шевченка Тараса, 422
401.9 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
433.7 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
434.4 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Велика Димерка, вул. Паркова, 1-Г
434.6 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
435.2 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
440.8 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
450.7 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Київ, просп. Порика Василя, 18-А
453.9 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
455.6 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Одеська, 51
531.0 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Подільська, 73-А
625.9 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я