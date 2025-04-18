Сенадексин-Здоров'я (Senadeksin-Zdorovye)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Київ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
4.0 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
7.5 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
20,67
Економія при броні: -0,67 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
20,67
Економія при броні: -0,67 грн
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Порика Василя, 18-А
9.5 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
14.9 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Велика Димерка, вул. Паркова, 1-Г
30.9 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Авіцена
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 96-Е
138.6 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
20,70
Економія при броні: -4,00 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Одеська, 51
151.7 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чигирин, вул. Замкова, 90
217.5 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
20,70
Економія при броні: -4,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
248.7 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
20,67
Економія при броні: -0,67 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Хмельницький, вул. Подільська, 73-А
277.6 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Шевченка, 18
303.0 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 96
341.9 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
348.8 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
20,67
Економія при броні: -0,67 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тарасівці, вул. Центральна, 99-А
391.4 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
391.8 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
20,67
Економія при броні: -0,67 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
436.7 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
20,67
Економія при броні: -0,67 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
450.7 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
20,67
Економія при броні: -0,67 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
452.5 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 4
466.1 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я