Сенадексин-Здоров'я (Senadeksin-Zdorovye)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Кривий Ріг
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 96
20.2 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
107.8 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
126.0 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
134.9 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
136.4 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
137.4 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чигирин, вул. Замкова, 90
139.8 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
20,70
Економія при броні: -4,00 грн
Авіцена
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 96-Е
219.6 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
20,70
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Овідіополь, вул. Шевченка Тараса, 422
291.7 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
341.1 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
345.9 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
347.1 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Велика Димерка, вул. Паркова, 1-Г
348.8 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
358.4 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Порика Василя, 18-А
360.3 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
364.3 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Бердичів, вул. Одеська, 51
413.2 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Подільська, 73-А
499.2 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тарасівці, вул. Центральна, 99-А
522.9 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я