Сенадексин-Здоров'я (Senadeksin-Zdorovye)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Дніпро
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Хемотека
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 88
4.7 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
64.6 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
77.6 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
78.1 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 96
116.2 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
134.8 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Чигирин, вул. Замкова, 90
181.1 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
20,70
Економія при броні: -4,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
199.6 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Авіцена
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 96-Е
251.8 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
20,70
Економія при броні: -4,00 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Велика Димерка, вул. Паркова, 1-Г
376.9 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
377.7 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
378.7 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
380.4 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
386.2 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
395.2 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Київ, просп. Порика Василя, 18-А
398.9 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
399.8 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Овідіополь, вул. Шевченка Тараса, 422
422.2 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Одеська, 51
489.0 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Подільська, 73-А
592.0 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я