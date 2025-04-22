Сенадексин-Здоров'я (Senadeksin-Zdorovye)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Чернігів
Світ здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 44
0.3 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Велика Димерка, вул. Паркова, 1-Г
104.3 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
114.1 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
116.1 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
121.6 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Порика Василя, 18-А
125.8 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
129.6 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
130.9 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Авіцена
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 96-Е
209.8 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
20,70
Економія при броні: -4,00 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Одеська, 51
261.9 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чигирин, вул. Замкова, 90
286.9 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
20,70
Економія при броні: -4,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
338.4 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Шевченка, 18
365.8 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Хмельницький, вул. Подільська, 73-А
381.8 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 96
412.9 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
425.1 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
428.6 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
485.0 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
499.3 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
500.6 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тарасівці, вул. Центральна, 99-А
508.6 км
Сенадексин-Здоров'я таблетки 70 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я