Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 297 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нежданової, 32
1.2 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
254,89
Економія при броні: -26,42 грн
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
346,61
Економія при броні: -45,10 грн
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
247,13
Економія при броні: -9,61 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
247,89
Економія при броні: -22,50 грн
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
337,09
Економія при броні: -52,20 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
254,34
Економія при броні: -36,54 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
239,30
Економія при броні: -0,80 грн
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
325,50
Економія при броні: -1,40 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
247,15
Економія при броні: -19,10 грн
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
325,17
Економія при броні: -10,72 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
239,30
Економія при броні: -0,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
250,45
Економія при броні: -12,31 грн