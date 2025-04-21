Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 109 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
341,09
Економія при броні: -16,68 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
239,30
Економія при броні: -0,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
248,70
Економія при броні: -11,21 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
239,30
Економія при броні: -0,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
254,61
Економія при броні: -28,48 грн
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
339,45
Економія при броні: -20,81 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
249,68
Економія при броні: -23,55 грн
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
332,88
Економія при броні: -14,24 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
239,30
Економія при броні: -0,50 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
239,30
Економія при броні: -0,50 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
336,34
Економія при броні: -28,22 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
253,65
Економія при броні: -16,36 грн
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
332,62
Економія при броні: -19,21 грн