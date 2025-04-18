Київ (адресу не вказано)
Доступно в 717 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
239,30
Економія при броні: -2,10 грн
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
239,30
Економія при броні: -2,10 грн
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
325,50
Економія при броні: -14,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
295,28
Економія при броні: -34,45 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
241,51
Економія при броні: -29,60 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
206,72
Економія при броні: -24,11 грн
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
281,22
Економія при броні: -20,39 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
234,38
Економія при броні: -34,82 грн
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
341,74
Економія при броні: -41,86 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
239,30
Економія при броні: -2,10 грн
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
325,50
Економія при броні: -14,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм