Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 166 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
226,16
Економія при броні: -12,94 грн
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
322,83
Економія при броні: -34,91 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
234,60
Економія при броні: -19,60 грн
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
320,00
Економія при броні: -31,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
251,50
Економія при броні: -13,94 грн
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
342,00
Економія при броні: -18,17 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
249,73
Економія при броні: -36,31 грн
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
300,10
Економія при броні: -12,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
246,17
Економія при броні: -8,88 грн
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
334,75
Економія при броні: -52,52 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
241,27
Економія при броні: -38,24 грн
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
340,93
Економія при броні: -17,36 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
310,00
Економія при броні: -3,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
249,11
Економія при броні: -28,66 грн
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
324,05
Економія при броні: -41,82 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
255,13
Економія при броні: -37,94 грн
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
326,55
Економія при броні: -29,93 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
325,50
Економія при броні: -18,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
246,32
Економія при броні: -29,13 грн
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
330,55
Економія при броні: -33,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
252,84
Економія при броні: -35,65 грн
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
317,37
Економія при броні: -20,75 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
239,30
Економія при броні: -4,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
255,16
Економія при броні: -37,59 грн
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
346,97
Економія при броні: -50,31 грн