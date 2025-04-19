Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 175 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
249,13
Економія при броні: -21,46 грн
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
327,21
Економія при броні: -21,19 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
253,58
Економія при броні: -25,91 грн
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
320,84
Економія при броні: -18,45 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
224,72
Економія при броні: -14,68 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
239,30
Економія при броні: -8,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
239,30
Економія при броні: -8,40 грн
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
325,50
Економія при броні: -10,30 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
229,62
Економія при броні: -23,05 грн
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
326,84
Економія при броні: -20,81 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
341,85
Економія при броні: -18,16 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
239,30
Економія при броні: -8,40 грн
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
325,50
Економія при броні: -10,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
251,74
Економія при броні: -29,48 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
338,27
Економія при броні: -32,24 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
251,38
Економія при броні: -29,11 грн
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
341,84
Економія при броні: -42,71 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
342,16
Економія при броні: -42,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
255,42
Економія при броні: -28,37 грн
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
324,78
Економія при броні: -25,44 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
263,28
Економія при броні: -7,87 грн
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
320,15
Економія при броні: -9,57 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
336,96
Економія при броні: -37,83 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
Сода-Буфер® розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм