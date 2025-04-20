Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 214 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
477,00
Економія при броні: -96,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
473,35
Економія при броні: -92,35 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
459,00
Економія при броні: -78,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
495,36
Економія при броні: -59,56 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
478,30
Економія при броні: -51,45 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека інтернет цін
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Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
459,00
Економія при броні: -78,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
459,00
Економія при броні: -62,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
478,30
Економія при броні: -39,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
470,59
Економія при броні: -15,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
460,60
Економія при броні: -21,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
505,05
Економія при броні: -77,76 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
488,05
Економія при броні: -51,13 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
488,52
Економія при броні: -69,69 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
498,28
Економія при броні: -117,28 грн