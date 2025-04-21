Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 117 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
505,10
Економія при броні: -77,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
478,30
Економія при броні: -32,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
494,64
Економія при броні: -76,06 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
478,30
Економія при броні: -32,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
478,30
Економія при броні: -32,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
496,18
Економія при броні: -77,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
487,44
Економія при броні: -68,86 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
478,70
Економія при броні: -32,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
478,70
Економія при броні: -32,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
493,70
Економія при броні: -74,48 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
497,42
Економія при броні: -78,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
478,30
Економія при броні: -32,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
491,87
Економія при броні: -67,80 грн