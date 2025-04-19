Львів (адресу не вказано)
Доступно в 252 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Бажаємо здоров'я
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Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
511,10
Економія при броні: -83,35 грн
Пульс
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Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека бам
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Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
491,50
Економія при броні: -54,40 грн
Пульс
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Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Бажаємо здоров'я
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Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
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Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
472,40
Економія при броні: -35,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
481,00
Економія при броні: -43,90 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
504,91
Економія при броні: -72,28 грн
Аптека низьких цін
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Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
504,58
Економія при броні: -77,34 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
478,30
Економія при броні: -41,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
481,00
Економія при броні: -43,90 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
481,00
Економія при броні: -43,90 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
472,40
Економія при броні: -35,30 грн