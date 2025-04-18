Київ (адресу не вказано)
Доступно в 924 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
478,30
Економія при броні: -16,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
481,00
Економія при броні: -19,10 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
507,42
Економія при броні: -77,13 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
502,94
Економія при броні: -76,45 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
505,48
Економія при броні: -88,04 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
498,20
Економія при броні: -75,72 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
495,26
Економія при броні: -68,34 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
481,00
Економія при броні: -19,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс