Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 189 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
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Зачиняється за 57 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
160,49
Економія при броні: -15,23 грн
Аптека копійка
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Зачиняється за 57 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
504,91
Економія при броні: -82,78 грн
Аптека оптових цін
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Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека інтернет цін
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Зачиняється за 57 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
459,00
Економія при броні: -67,20 грн
Аптека копійка
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Зачиняється за 57 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
501,95
Економія при броні: -74,78 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
492,15
Економія при броні: -87,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачиняється за 57 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
469,68
Економія при броні: -46,65 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
478,34
Економія при броні: -55,31 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
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Зачиняється за 57 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
481,00
Економія при броні: -46,10 грн
Аптека копійка
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Зачиняється за 57 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
490,92
Економія при броні: -67,89 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
502,79
Економія при броні: -91,51 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
478,30
Економія при броні: -43,40 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
502,23
Економія при броні: -90,95 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Мукоген таблетки, вкриті оболонкою 100 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
507,79
Економія при броні: -96,51 грн