Кетотифен Софарма (Ketotifen Sopharma)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 172 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
63,00
Економія при броні: -5,10 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
67,50
Економія при броні: -6,73 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
58,90
Економія при броні: -0,30 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
63,17
Економія при броні: -7,67 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
63,00
Економія при броні: -5,40 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
63,30
Економія при броні: -4,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
65,02
Економія при броні: -2,13 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
64,50
Економія при броні: -5,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
68,13
Економія при броні: -8,96 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
67,15
Економія при броні: -9,66 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
66,74
Економія при броні: -9,25 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
64,29
Економія при броні: -7,29 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
65,26
Економія при броні: -8,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
67,10
Економія при броні: -11,96 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
67,31
Економія при броні: -2,69 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
63,00
Економія при броні: -5,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
61,96
Економія при броні: -6,83 грн