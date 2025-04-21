Кетотифен Софарма (Ketotifen Sopharma)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 77 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
62,82
Економія при броні: -11,98 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
21,54
Економія при броні: -1,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
66,16
Економія при броні: -15,32 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
63,30
Економія при броні: -3,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
63,20
Економія при броні: -3,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
64,50
Економія при броні: -4,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
65,53
Економія при броні: -14,69 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
65,20
Економія при броні: -14,36 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
64,50
Економія при броні: -4,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
66,04
Економія при броні: -13,72 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
65,70
Економія при броні: -13,38 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
65,79
Економія при броні: -16,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
22,32
Економія при броні: -5,81 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
63,20
Економія при броні: -3,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
1.0 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
42,15
Економія при броні: -2,33 грн