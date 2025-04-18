Кетотифен Софарма (Ketotifen Sopharma)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 278 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
67,33
Економія при броні: -4,20 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
Колонтаївська
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
65,61
Економія при броні: -6,85 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
65,34
Економія при броні: -12,91 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
67,04
Економія при броні: -14,61 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
63,20
Економія при броні: -3,00 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
2.8 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
65,61
Економія при броні: -7,28 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
65,57
Економія при броні: -13,14 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
63,30
Економія при броні: -3,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
44,96
Економія при броні: -4,65 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 36
3.0 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
67,64
Економія при броні: -3,61 грн