Кетотифен Софарма (Ketotifen Sopharma)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 87 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
61,24
Економія при броні: -7,66 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
65,56
Економія при броні: -12,05 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
67,11
Економія при броні: -13,88 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
65,82
Економія при броні: -12,59 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
63,50
Економія при броні: -3,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
63,30
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
68,73
Економія при броні: -10,53 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
66,86
Економія при броні: -16,34 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
67,38
Економія при броні: -16,86 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
66,14
Економія при броні: -16,83 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
64,50
Економія при броні: -4,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
61,40
Економія при броні: -11,16 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
65,13
Економія при броні: -14,60 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
67,20
Економія при броні: -16,67 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
64,50
Економія при броні: -4,20 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
3.7 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
66,98
Економія при броні: -4,29 грн