Кетотифен Софарма (Ketotifen Sopharma)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 192 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
68,52
Економія при броні: -10,27 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
63,30
Економія при броні: -4,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
63,50
Економія при броні: -4,90 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
67,69
Економія при броні: -9,48 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
66,23
Економія при броні: -14,67 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
39,29
Економія при броні: -0,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
63,30
Економія при броні: -4,70 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
63,50
Економія при броні: -4,90 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
63,30
Економія при броні: -4,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Київська, 9
0.9 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма