Кетотифен Софарма (Ketotifen Sopharma)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 614 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
63,50
Економія при броні: -3,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
63,30
Економія при броні: -3,40 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
61,90
Економія при броні: -9,36 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
63,10
Економія при броні: -9,58 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
67,24
Економія при броні: -13,17 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
68,50
Економія при броні: -10,37 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
67,66
Економія при броні: -8,48 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
63,30
Економія при броні: -3,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
65,68
Економія при броні: -9,83 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.4 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
42,47
Економія при броні: -6,42 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
71,90
Економія при броні: -10,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
65,71
Економія при броні: -9,86 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блістер №30
Софарма